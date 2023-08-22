泓德能源也與大型壽險公司合作成立星(魚魚魚)電力以投資漁電共生光電案場，合作夥伴之一的富邦金(2881)旗下富邦人壽為響應政府推動再生能源政策，並看好漁電共生光電案場的穩健發展，本月董事會通過增資，其對星(魚魚魚)電力累計投資總額將達新台幣11.415億元。

有別於其他單純開發案場業者，泓德能源致力打造「漁業台灣隊」，力邀擁有超過四十年經驗、曾在世界最大養蝦場管理四千公頃漁塭的養殖職人張東昇加入，組成星源漁業專業養殖團隊。同時整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，更廣邀多家水產通路建立策略聯盟，實踐產銷一條龍的策略，一次掌握發電與漁獲雙商機。

星源漁業總經理張東昇表示，日運案場含鹽量高、缺乏淡水，首次養殖策略就是「慢慢養」，透過微生物、益生菌來控制池水環境，並搭配AI智慧管理系統，自建大數據監控養殖過程並累積資料庫。台南七股地區養殖池水鹽度高達千分之五十以上，影響許多生物成長亦伴隨著高死亡率，非常不利白蝦養殖。原定七月底採收白蝦的計畫因中度颱風杜蘇芮而延期，星源漁業一點都不擔心，反而高興因颱風帶來的雨量能為養殖池帶來新水並淡化鹽度。

國立高雄科技大學黃榮富教授指出，星源漁業為克服瓶頸，從「防疫優先」、「放養密度」、「養殖水體環境」與「投餵管理」四個方向著手。首先採購SPF（無特定病原）蝦苗，再將放養密度調整為每公頃30萬尾（混養模式的白蝦放養密度，一般建議為每公頃30萬至60萬尾）；養殖期間除了每日定時檢測水質參數，即時做出相對應處置以穩定養殖水體環境，並且每日定時觀察生物攝食情況，避免過度投飼影響水質。