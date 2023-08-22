北韓今天譴責美韓年度軍演，並警告說，美國、南韓和日本領袖日前在大衛營（Camp David）達成的三邊協議，可能引發「熱核戰爭」。

路透社報導，南韓與美國昨天展開「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度夏季軍演，旨在加強因應北韓核子和飛彈威脅的聯合行動。平壤一直以來譴責這類演習是戰爭的預演。

平壤當局在北韓中央通信社（KCNA）發表的評論指出，美日韓18日在華府近郊大衛營舉行峰會，目的是發起「核戰挑釁」。

評論說：「如果在大衛營制定的協議，在戰爭演習中付諸實踐…朝鮮半島爆發熱核戰爭的可能性將變得更加真實。」

大衛營這場峰會是美日韓三國領袖首度單獨、而非利用國際會議場合進行的聯合峰會，同意深化軍事與經濟合作，共同因應中國日益增長的實力和北韓核威脅。

北韓的評論指出，當前局勢迫使北韓軍方「為因應戰爭採取主動、進攻和壓倒性的行動」，但並未詳細說明。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1120822