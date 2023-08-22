南韓媒體在衛星照片上捕捉到北韓與俄羅斯邊境出現大量貨物運輸列車，地點與美方懷疑北韓與俄羅斯進行武器交易據點相符，推測平壤當局可能在不久前輸送大量彈藥供給俄羅斯。

南韓KBS電視台與專家合作分析美國商業衛星拍下的高解析度影像，指出北韓與俄羅斯接壤的羅先市先鋒區域一帶，17日出現罕見的大量貨物列車，包括長達27節及10節的貨物車廂，鐵路邊也發現13個準備裝車的大型貨櫃。

韓半島安保戰略研究院影像分析中心主任鄭盛學（音譯）分析，衛星影像拍攝到的貨物列車停靠在距離車站約2公里處的調車場，顯示列車並非從俄羅斯進入北韓，而是正準備將貨物運送到俄羅斯的可能性更大。

美國白宮去年底曾質疑北韓向俄羅斯傭兵組織提供武器，北韓與俄羅斯否認後，美方隨即公布在2022年11月拍攝到的衛星影像，指出北韓利用照片中的5節貨物車廂，向俄方提供彈藥及飛彈等武器。

若KBS報導公開的衛星影像確是用於運送彈藥的貨物列車，這次運送彈藥量可能達到先前的5到6倍。

美國國務院以掌握情報指出，俄羅斯正嘗試與北韓及伊朗等受到國際制裁而被排斥在外的國家加強軍事合作，以取得俄烏戰爭中所需資源，這也讓此時出現的大型貨物列車更顯得可疑。

俄羅斯今年7月中曾派員至北韓商討軍事合作，7月底則由國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）親自率團到北韓參與韓戰停戰70週年活動，當時媒體也曝光北韓領導人金正恩親自向蕭依谷展示武器的畫面。

除武器交易外，專家及南韓情報當局認為北韓與俄羅斯的軍事合作將持續擴大，雙邊甚至很有可能在俄方提議下進行聯合軍演。（編輯：韋樞）1120822