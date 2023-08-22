中市今年6月發生一起臥軌離奇生還事件！52歲雷男闖進大肚區沙田路平交道，趴臥在南下軌道縫隙間，台鐵區間車行經該處，列車駕駛員及時發現緊急煞車，因操作得宜順利煞停，而雷男因瘦小竟命大毫髮無傷，但躺列車下拒離開，經警將他拉出，列車才恢復行駛，檢方偵結將他依公共危險罪起訴。

據了解，雷男在6月6日清晨6時12分騎機車，途經大肚區沙田路1段789巷的平交道附近，因不詳原因摔車，他起身竟闖入平交道，在海線基隆起206公里700公尺處，於南下方向的鐵軌，平行趴臥在鐵軌兩側之間縫隙。

未久，台鐵2601次區間車行經，列車駕駛員及時發現前方鐵軌間有異物而緊急煞車，身形瘦小雷男趴臥鐵軌間，列車行經竟離奇閃過列車排障器，而毫髮無傷；駕駛員因操作得宜順利煞停，列車未翻覆，警方獲報到場處理。

案發後，雷男竟躺臥列車下拒絕離開，經警方將他拉出，列車才在6時41分恢復行駛，共延誤29分鐘。

現場有人作證，雷男事自行走下鐵軌；檢警勘驗列車監視影像發現，雷男以趴臥的姿勢躺臥鐵軌間，才導致事件列車無法運行。

檢察官認為，雷男躺臥鐵軌固然妨害列車通行，但手段平和，並非「強暴」、「脅迫」行為，不符刑法的強制罪，也未毀損鐵軌及以類似手法至公眾運輸往來危險，依公共危險的壅塞陸路致生往來之危險罪嫌起訴。

警方呼籲，民眾勿無故侵入軌道，違者將依《鐵路法》裁罰，如致生往來之危險者將依公共危險罪移送，未遂犯仍需論處。

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