余皓然曾是偶像歌手，嫁給同門男星王中平後，專心相夫教子，直到兒女成年才轉型通告藝人。余皓然近日提前過生日，她放上近照，直言：「我一直都不怕讓大家知道我的年紀」，保養得宜的外型完全不輸20歲正妹女兒韓菲。

余皓然26日生日，她提前暖壽，19日在社群PO和親朋好友齊聚一堂的照片，自信地寫下：「我一直都不怕讓大家知道我的年紀，因為我覺得人生每個階段都有值得欣賞的風景。51歲生日快樂。」

照片中，余皓然戴著黑色棒球帽，一身休閒打扮，坐在蛋糕前對鏡頭微笑，皮膚紅潤、無瑕，幾乎找不到歲月的痕跡；另一張照片，余皓然與女兒韓菲同框，母女倆的高顏值相當吸睛，網友紛紛留言：「祝福凍齡幸福媽媽～心想事成、生日快樂」、「完全看不出51歲耶」、「還是很漂亮」。

余皓然曾分享保養的秘訣，每天都會量體重，只要發現有變胖的趨勢，就會嚴格控管，找時間多運動，避免要花更久的時間瘦身；飲食部分，余皓然掌握均衡的訣竅，米飯六分滿、以白肉取代紅肉，再搭配蔬菜水果營養又不負擔。余皓然也提醒睡眠充足、早睡早起的重要性，身體健康了皮膚自然會變好。