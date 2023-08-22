主播陳柔安2020年底甜嫁交往多年的香港男友，並轉往經營自媒體，陳柔安今（22日）則曬出超音波照宣布懷孕，透露自己沒孕吐，孕期胃口超好，不僅外型改變，還獲得「狂吃技能」，陳柔安把寶寶取名為「小年糕」，因懷孕初期愛吃酸酸辣辣的韓國料理，覺得反胃時，老公就會手刀買辣炒年糕，她噴母愛說：「小年糕是媽媽的幸運食物」。

今適逢七夕情人節，陳柔安穿著超短白裙洩大長腿報喜分享愛的結晶，她曬超音波照說：「產檢一路過關，每次超音波都會揮舞小手很活潑」，陳柔安孕期胃口超好，不僅外型改變，還獲得「狂吃技能」，她說：「重點是，從不孕吐！熱量完整吸收，沒關係只要你健康長大...等媽媽卸貨完，再去跟『脂肪怪獸』決鬥唷」。

陳柔安說，結婚2年多，從原本不想生到考慮生，最後硬是拖到疫情後，玩了1個月歐洲跟2次日本，在親友勸說下動念備孕，結果2個月後就有好消息，陳柔安原本沒有什麼耐心，現在則可以花很多時間和肚子的寶寶說話，她噴母愛說：「看他/她從小豆子長出手腳，強而有力的心跳，就覺得是世界上最可愛的寶寶，這就是傳說中的『母愛濾鏡』吧！」

陳柔安把寶寶取名為「小年糕」，因懷孕初期愛吃酸酸辣辣的韓國料理，覺得反胃時，老公就會手刀買辣炒年糕，她噴母愛說：「小年糕是媽媽的幸運食物」，期待明年過年能帶著寶寶和大家拜年，最後，陳柔安還幽默說：「懷孕最開心的事之一 #終於可以正大光明吃兩人份的食物了」。