LINE社群接獲假投資訊息 熱心醫生靠這招助警逮港籍車手

警方與醫生聯手，以誘騙的方式逮獲香港籍詐騙集團車手。(民眾提供)

在臉書或LINE群組看到假投資的詐騙訊息，你會怎麼做？台中市1名張姓醫生，日前在網路上看到1則投資訊息，他加入對方LINE好友後每天接收到各種股票訊息，心覺有異，即跑到警分局向警方諮詢，經分析應為詐騙，張姓醫生即與警方配合，以誘捕方式約對方出來，果然協助警方順利逮獲香港籍的沈姓車手。

台中市警局第六分局指出，張姓醫師日前自述在網路看到投資訊息，基於好奇，即加入對方LINE好友，沒想到之後每天接收到投資股票獲利相關訊息，且對方還會不定時噓寒問暖，藉以拉近彼此關係，而在一段時間後，對方即開始要求張姓醫師參與投資。

張姓醫師告訴員警，對方還出示公司資料、收據及交易紀錄等，要求他面交或匯款，經研究後，發現這種投資方法與一般的證券投資規則不太一樣，心裡覺得奇怪，便決定向警方諮詢，確認應該是詐騙後，即決定將計就計，誘騙對方現身。

警方抵達張姓醫師與對方約定的地點，赫然發現詐騙集團車手竟穿著一身正式西裝，儼然是成功的商務人士，還站在路邊滑手機，該名沈姓車手被逮後也大呼冤枉，他告訴員警，是在網路上看到徵人資訊，才隻身到台灣工作，以為是幫公司代收帳款，沒想到竟是應徵上詐騙車手，經偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方強調，詐騙集團看準網路資訊發達、投資多元等趨勢，常以架設假網站、假軟體，輔以社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE等管道，大量建置詐騙廣告，讓民眾誤信而匯款投資，警方民眾若在網路上遇到類似投資資訊，切莫輕信對方話術，應該多方查證，並秉持從正常管道進行投資活動。