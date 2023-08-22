少子化被視為國安危機，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇今（22日）提出「三生有幸福－樂活生養」政見，以鼓勵年輕人敢婚敢生、強化長輩福利，減輕育兒、買房、養老的經濟負擔。

陳俊宇指出，近年來，少子化已逐漸變成國安問題，教育、經濟等各方面無一不受到影響，若明年順利進入國會，將推出爭取增列「生育特別扣除額」，從第3胎起，媽媽申報綜合所得稅時，得每年扣除12萬元。

另外，目前中央核定宜蘭縣社會住宅705戶，預計在2025年完工，未來將爭取興建達1500戶、包租代管目前大約為800戶，也將爭取達1500戶、租金補貼目前1668戶，將爭取達3000戶，來力挺青年成家。

陳俊宇說，國民年金法從2008年開始施行，消費者物價指數從92％上升到105％，基本薪資今年也提升到2萬6400元，未來希望修改國民年金法，調高老人基本保證年金至5000元，放寬老農津貼排富標準，保障年滿65歲以上長者福利，讓長輩可以安心退休。

他說，選在七夕情人節這天公布樂活生養政見，就是希望未來進入國會，能延續中央優良政策，並透過逐步修法一一實踐對老、少、青壯年族群的照顧，持續改善全民的生活環境。