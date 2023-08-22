柯文哲到南投縣仁愛鄉勘災，認為中央應指派一名可協助災區跨單位協調的政委協助災區災後重建。曾雪蒨攝

大陸昨天突然宣布，自21日起暫停台灣地區芒果輸入大陸。對此民眾黨主席、同時也是該黨總統參選人柯文哲奉勸大陸當局有問題可以多多溝通，「動作愈做愈多，只是讓台灣人的人心跑得愈遠！」

柯文哲今天到南投仁愛鄉勘災並與當地鄉公所代表舉行座談會，會後接受媒體聯訪時，對於大陸昨天無預警以大陸海關從台灣輸入的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，所以決定即日起暫停台灣地區芒果輸入大陸決策，做了上述表示。

柯文哲說，大陸會做這種決定就是因為「兩邊不溝通嘛」，他說，台灣芒果也有輸到日本韓國，日韓應該是要求更高的國家，都沒有停掉，奇怪怎麼大陸先停？他認為「大陸應該說明，日本韓國都沒問題，怎麼我們這邊有問題？」

此外，他認為兩岸有問題要溝通，他認為「不溝通，大家互相出招」其實是不對的，他勸告大陸當局：「動作越做愈多、台灣人的人心跑得愈遠。」

大陸21日無預警發布新聞稿指稱，今年以來，因大陸海關從台灣輸入的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，所以決定即日起暫停台灣地區芒果輸入大陸。

根據農業部統計，大陸地區從2021年開始，禁止台灣農產品進口的品項包括鳳梨、蓮霧、石斑魚、178家水產品業者，21日再新增芒果一項農產品。