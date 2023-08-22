第18屆全國高中職太陽能模型車競賽總決賽日前在台北國父紀念館外舉行。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

第18屆全國高中職太陽能模型車競賽總決賽日前在台北國父紀念館外舉行，來自初賽晉級的24支隊伍角逐冠軍。與會老師表示，18年來高雄科技大學透過太陽能學校創辦的競賽平台，使學生可藉此研發技術與培養知識。且太陽能模型車內得裝備雞蛋和未開封的飲料罐，要跑完全程並不易。比賽結果由高雄高工奪得競速冠軍。

今年共有68支隊伍報名參賽，中南區41隊、北區27隊報名。在第一輪影片報告及資格文件審查後，共有58支隊伍進入初賽，然而原本表定的分區初賽及決賽日期卻因台灣近日多雨而延賽一周。最後由24隊角逐冠軍。

大會主席高科大模具系艾和昌教授表示，透過此競賽讓高中職學生可透過太陽光電能源應用於電動載具，增進其科學、技術、工程、藝術及數學能力發展，除了知識素養提升，也須具備動手做而學到解決問題能力，同時從競賽中導入淨零永續觀念，達成「STEAM 教育 X 永續動力」的競賽目的。

依據澳洲AIMSC賽程新規定，太陽能模型車內除需裝載雞蛋外，新增裝載未開封的飲料罐，增加不少難度。賽程中許多隊伍雖在晴空下速度很快但發生零件脫落或動力輪支撐件斷裂、車子脫軌滑行，或終點擋塊衝撞發生翻車蛋裂而判出局，考驗車子的穩定性。

比賽方面，由敗部一路過關斬將的高雄高工-未來之光隊打敗勝部高英工商-霹靂小旋風-黑手仁No.172隊，依賽規須加賽一場，未來之光隊僅以每圈0.5秒些微差距奪得競速冠軍。