國民黨今批評，新系立委賴瑞隆與雲豹能源公司的綠金網絡，為剪不斷的「綠金結構」，指稱雲豹政治獻金最大受益者是賴瑞隆，質疑有對價關係。對此，賴瑞隆表示，政治獻金有公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，台灣社會不會認同，將委由律師依法提告，以正視聽。

國民黨今召開「綠能斷尾求生 賴勁麟與賴清德共推修法露馬腳？」記者會，桃園市議員凌濤批評，賴瑞隆在建設公司吳姓家族以及雲豹能源大股東張建偉的資助下，成立規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，雲豹能源集團在上屆立委選舉提供捐款金額最多的對象就是賴瑞隆，質疑政治獻金是否有對價關係的可能，要賴說清楚。

賴瑞隆表示，發展綠能是全球趨勢，也是台灣能源轉型政策，若有任何弊端都該嚴查嚴辦，政治獻金也有各項法治國家規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，台灣社會不會認同，將委由律師依法提告，以正視聽。

針對高雄市新世代教育基金會，賴瑞隆指出，該基金會成立於2021年，以照顧孩子教育為基礎，由他捐助，民間人士共同支持設立，2年來舉辦弱勢學生獎助學金，3次舉辦暑期課輔營，讓孩子返校學習，多次寒冬送暖給弱勢家庭以及捐血公益活動，為依法設立從事孩子教育公益的基金會。