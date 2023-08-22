新竹縣竹北市縣政七街21日發生路面塌陷事件，新業建設坦承工地疏失釀禍，因竹北市目前有10個工地開挖地下樓層，縣長楊文科要求工務處務必緊盯工地施工，儘速進行中長期「敏感地質調查」，避免再次發生路面塌陷事件。

在縣政七街發生路面塌陷事件後，自來水和瓦斯管線都在21日下班前完成搶修，建商也將坑洞灌漿回填，22日將進行假修復，應里長和社區居民要求請專業技師到場，將在縣政七街、縣政八街68巷及光明六路做透地雷達檢測。

工務處長江良淵說，縣政七街預計22日施作AC假修復加封，完成加封後會盡速與竹北市公所協調，待透地雷達檢測報告，確認道路狀況安全無虞才會開放，初估約要封路10天。

有土木專業的陳姓技術人員指出，竹北市20年前就曾發生建案工地開挖地下室路面塌陷意外，去年豐邑建設在勝利二路連續發生4次，莊敬六街因特斯拉轎車陷落，引發社會關注。

他並說，竹北縣治區1到3期原是傳統稻作區，地下水源原就豐沛，傳聞早年縣治區開發時，地下好土和石料多被挖走，再以不佳廢土回填，建案深挖地下樓層，若未做好止水防護措施，地下砂土很容易被沖失，造成周邊道路下沈，嚴重就直接塌陷。

江良淵指出，目前竹北市有10處工地開挖地下樓層，該處針對深基礎開挖工程，短期以10人組成專案小組，將會進行密集稽查。中長期委託專業團隊做的「新竹縣敏感地區地質調查」將要上網發包，預計下半年啟動調查，最快明年上半年能做出調查結果，期預先發現問題，妥善因應。