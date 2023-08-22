旅日火腿隊台灣好手王柏融7月轉正式球員，上到一軍打出不錯表現，但日媒透露讓王柏融轉正式球員有希望讓他「華麗退場」的意涵，王柏融的好表現也將讓球團苦惱季後的去留取捨。

王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年、去年獲得1年續約 但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，本季二軍出賽總計56場，打擊率2成18、敲出7發全壘打，有19分打點，也有聲音認為王柏融今年球季後就會被釋出。

但王柏融7月底轉正式球員，8月15日本季首度升上一軍後打出好表現，目前為止一軍總計4場出賽，共11打數敲出4支安打，包括1發全壘打，打擊率3成64，又出現王柏融明年球季是否會續留的討論。

日媒引述球團內部人員的談話內容，透露王柏融在二軍雖然沒有打出好成績，但球團仍讓王柏融轉正式球員的考量。王柏融在台灣還是有高人氣，如果讓王柏融持續待在二軍，季後被釋出，會讓台灣對日本棒球界和火腿隊有不好的印象。

日媒報導指出，對日本球團來說，在表現不如預期的狀況下讓王柏融轉正式球員，有讓王柏融「華麗退場」意涵在其中，但王柏融在一軍的好表現若持續，對球團來說季後也無法輕易做出釋出的決定，對於王柏融的去留恐陷入交戰。

報導提到，火腿隊一直致力於吸引台灣觀光客，今年新主場ES CON FIELD HOKKAIDO啟用，也吸引許多台灣觀光客到訪，王柏融留在一軍中，也對吸引台灣觀光客有加分作用。（編輯：張雅淨）1120822