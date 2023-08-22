有一家基隆市的麵包店21日發文求助，表示遭到假國軍詐騙，訂購了80個餐盒共300餘個麵包，卻遭到惡意棄單，只好上網降價賣出。沒想到發文後短短1小時，店家的麵包就銷售一空，甚至還有好心人士一口氣購買100個麵包，轉捐給弱勢團體，讓店家老闆感動不已。
這間位於基隆市信義區的麵包店，是父子兩人一起經營，開店迄今已經有20餘年。日前業者接到自稱是海軍陸戰隊訂單，向店家要求訂80個餐盒，每盒4種口味麵包。業者楊姓老闆不疑有他，還給了軍方折扣，原本一盒100元的餐盒只賣80元。
沒想到，到了約定取貨的時間對方卻沒有出現，用盡各種方式也聯絡不上對方，這才知道遭惡意棄單。
業者說，他們做小生意的，以往也曾經接過利用網路下單的訂單，也很信任買家，就沒要對方先付訂金。對方還請麵包店老闆代訂商品，老闆除了麵包外，還匯了新台幣5萬餘元。
小老闆在確定自家遭惡意棄單後，心想不要讓辛苦做了一天的麵包白白浪費，就在臉書地方社團裡發文便宜賣。原本一盒100元的餐盒，業者50元就要出手。文章一發出，附近的民眾見狀就紛紛到店裡來買麵包。
其中，還有一名善心人士一口氣就要了100個麵包，他說，麵包不是自己要吃，而是要轉送給弱勢團體。不到一個小時，店家的320個麵包，就被熱心的基隆民眾給買光光。而且事發第2天，還有住在附近的民眾走進店裡要買麵包，得知已經賣光後，才安心離去。
楊老闆受訪時表示，非常感謝基隆鄉親們的捧場及幫忙，業者除了已經向基隆市警局東光派出所報案，同時也跟麵包公會連絡加強宣導，避免同行受騙。
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