警方於台南堂口攻堅壓制人犯。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

竹聯幫弘仁會成員涉嫌在台南假開水產公司，實際上是從事詐欺甚至還拘禁人頭帳戶，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑報警，就會被以球棒伺候，相當凶殘。另外竹聯幫明仁會成員，也在新竹開人頭公司，從事詐欺、洗錢等犯罪行為。從今年2月起至8月止，警方專案小組共逮捕34名涉案犯嫌到案，要消滅幫派囂張氣焰。

刑事局南部打擊犯罪中心於今年初接獲線報，有幫派專門透過網路廣告招攬民眾求職並要求申辦金融帳戶，等求職者申辦金融帳戶後旋即遭集團成員拘禁在民宿或汽車旅館內限制行動自由，求職者申辦帳戶淪為該不法集團從事詐欺、洗錢犯罪的人頭帳戶。

南部以32歲黃姓犯嫌為首不法集團，在台南假開設水產公司，實際是竹聯幫弘仁會堂口，還掛上「仁者無敵」匾額，黃嫌承租汽車旅館、飯店限制人頭帳戶行動自由，派遣旗下成員提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被球棒一陣狂毆。偵辦期間陸續緝獲以黃姓主嫌為首等14名犯嫌到案，搜索後查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀等證物。

另外一邊，竹聯幫明仁會成員32歲王姓犯嫌為首不法集團在新竹市北區設立水房據點，以網路求職廣告為誘餌招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供該集團所用，求職者可賺取3至5萬元不等酬勞，當車手及水房共犯提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由，被害者超過30多人。該不法集團為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，還開設人頭公司作為掩護。

偵辦期間陸續緝獲以王姓主嫌等20名犯嫌到案，搜索後查扣涉案人頭公司大小章、存摺與申辦資料、臨櫃匯款申請單及取款憑證等證物；向新北地方法院針對人頭公司洗錢帳戶內1100餘萬元贓款聲請扣押裁定獲准。

從今年2月起至8月止，共執行10波查緝行動，逮捕34名涉案犯嫌到案，詢後依涉嫌刑法妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪解送高雄、台南、新北地檢署偵辦。