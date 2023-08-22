全球各市場現在有各自面臨的問題，相對美歐持續討論升息，亞洲新興市場的中國大陸、越南、印尼都反向降息，本周還新增韓國央行、印尼央行的政策利率決定，市場相當關注。澳盛銀經濟研究團隊22日指出，中國人民銀行（PBoC）近周宣布下調政策利率，市場對於時點感到意外，卻認同大陸官方需藉此解決境內需求疲軟和金融風險上升的壓力。

澳盛銀經濟研究團隊觀察，今年來已四度調整政策利率的越南，為的是因應全球的不確定性，藉此支持越南的經濟增長，自6月最後一次降息至今2個多月來，果然看到復甦的氛圍，孕育了樂觀情緒，現正在顯現出改善。受惠於經濟復甦早期跡象的支持，股市看到反彈的活力。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美，在工商時報【市場觀測站】PODCAST最新一集節目「歐美股債大怒神 亞洲新興市場成避險良方？」訪談指出，亞洲新興市場有製造業、有科技業、有內需市場帶給景氣的活力，且波動風險低於大型經貿國家，近兩周登場的亞洲央行周，各央行對外公布的說法及新決策，或將會帶來亞洲脫鉤全球震盪的指南針。

羅尤美指出，來自於市場的特性，亞洲市場擁有內生成長動，其中有些小型上市公司的營收來源多倚賴本地需求，通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢的影響，亦較容易脫鉤全球等級的市場震盪。富蘭克林投顧參考大盤指數、把市值25億美元以下視為小型股。

被市場分類為亞洲新興／新興亞洲當中，近年很熱的越南市場占比排第五，富蘭克林投顧認為，越南屬於邊境市場的投資國家，指的是發展中國家中較不發達的資本市場，開發程度比新興市場低，市值跟流動性相對也較低，但具有未來的投資潛力。

羅尤美指出，不同於同領域的國家／市場，越南鋪路許久的電子資訊業，現在愈見科技產業的雛形，越南大型科技業者FPT曾經是越南市場的股王，角色像是台股裡的護國神山台積電，FPT集團旗下的FPT半導體（FPT Semiconductor），生產用於醫療裝置的晶片，能和台灣科技供應鏈結合，最符合亞洲新興股的特色，彰顯亞洲新興市場、小型企業的潛力驚人。

澳盛銀經濟研究團隊指出，越南地區今年迄今表現較好的市場之一，越南基準股指已升至10個月來的高點，就資金流動觀察，這一波的漲勢似乎是由境內投資者推動，降息有利於支撐股市反彈。研究團隊現在也在觀察，是否降息紅利漸出，越南經濟的拐點正要出現，「澳新銀行越南活動追蹤」指標（AVAT）顯示，經季節性調整後，7月份整體經濟活動略有上升，為連續4個月下降後的首次正面解讀，其增長是由工業生產改善推動，7月份工業生產同比增長3.7％，出口縮減也放緩至同比-3.5％，為3月份以來的最低水平。

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