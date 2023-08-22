針對兩岸議題，民眾黨總統參選人柯文哲近日引用前總統李登輝的話表示，少提國與國，兩岸是特殊關係。對此，陸委會主委邱太三今（22）日在高雄受訪直嗆，請柯文哲回去好好把憲法增修條文看一下，陸委會是在處理兩岸人民之間權利義務事項，跟政治沒有太大關聯。

柯文哲20日接受中天新聞專訪時透露，針對兩岸關係的說法，故總統李登輝曾告訴他，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點，被對岸問到時就說是「特殊關係」。

對此，邱太三今天出席行政院南服中心「南方領袖教育學院」活動時，被問到此事表示，恐怕柯文哲要回去好好把憲法增修條文好好看一下，因為在憲法增修條文第11條，其實在處理兩岸人民之間權利義務的事項，跟政治沒有太大的關聯。

有關大陸禁止台灣芒果，邱太三說，「國際社會當然關注中國是不是會用經濟的手段、特別是經貿的手段，作為武器威脅」，WTO本來就有相關機制跟規範，對此予以尊重，而農業部之後會循WTO機制，來做爭端解決，這是正確做法。