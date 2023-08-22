柬埔寨暹粒市本月17日發生一起嚴重劫囚事件，一名因販毒罪遭判52年重刑的陳姓台籍囚犯，趁外出就醫時，遭大批蒙面武裝份子劫走，柬埔寨警方已逮捕7名身分全是美籍的劫囚案嫌犯，但陳姓囚犯目前仍未落網，當地警方也懷疑有官員牽涉其中。

據了解，根據柬國警方調查，涉案的6男1女除了女性為美籍華人外，其餘都是美籍柬埔寨人，嫌犯在半個月前就搭機抵達柬埔寨，有可能是美國的販毒集團成員。

柬國警方也查出，其中疑似有官員牽涉其中，因為陳男竟然可以在監獄內利用手機操控事業，曾指揮獄友到台灣接頭毒品走私上億元毒品，但該名英國男子在2020年11月在彰化高鐵站交易毒品時遭警方逮捕。高雄地方法院查出，幕後指使者就是陳男。

此外，警方也查出，陳嫌外出就醫並沒有檢察官簽准的外出許可文件，僅有監獄單方面的許可，因此恐有人謀不臧狀況，當地官員可能也涉入其中。