1名宜家家居（IKEA）的林姓女設計師，日前在網路上發現丁丁藝術製作，名為「BREAK THE BARRIER」（打破障礙）的海報圖樣，竟然盜圖修改後，印成畫作放在賣場展間，該展出的策劃人就是藝人時尚F4的丁春誠，全案後由丁母提告，士林地檢署日前偵結，依違反著作權法起訴林女。

起訴指出，2021年7月，林姓設計師在網路看到丁丁藝術發表的圖樣後，在未經授權下擅自修改、使用，並拿至IKEA的賣場公開展示，經丁丁藝術發現後，由公司許姓負責人（丁春誠母親）報警提告。

「丁丁藝術」空間由壁紙大亨丁三光創立，他的兒子則是被稱為時尚F4的藝人丁春誠，「BREAK THE BARRIER」是該藝廊當年的1次展演，希望藉由塗鴉藝術，讓大眾了解新世代的觀點，透過塗鴉跨越疫情、種族與文化，以及對藝術的既有認知 ，丁春誠也是該展覽的策劃人。

林女庭訊時坦承冒用丁丁藝術作品，士檢認為林在未經授權、同意下，透過網路擅自下載、修改並展出於眾，已侵害丁丁藝術的著作權，依法將她起訴。