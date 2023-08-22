外交部(資料照片)

中共疑似在西沙群島南端的中建島，興建飛機跑道，長度足以提供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。外交部今天重申，包括西沙群島在內的南海諸島都屬於中華民國領土，我國擁有的一切權利不容置疑，也呼籲相關各方保持克制，以協商方式和平處理南海爭端。

《美聯社》日前根據美國星球實驗室PBC衛星影像進行分析後指出，中共似乎在西沙群島南端的中建島興建飛機跑道，工程與南沙群島7座人工島礁上的建設如出一轍，包括有簡便飛機跑道、碼頭以及軍事系統，不過目前規模較小。

報導中表示，多年前中共已在該島興建小型港口、直升機停機坪和雷達陣列，儘管中共拒絕透露在中建島建設工程的細節，然對於南海軍力擴張，已造成區域緊張升溫。

對此，外交部發言人劉永健表示，外交部已注意到媒體有關中國疑似在西沙群島「中建島」興建飛機跑道的報導。外交部重申，包括西沙群島在內的南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的一切權利，不容置疑。

外交部也呼籲相關各方保持克制，避免採取升高南海情勢的單邊作為，應依據「擱置爭議，共同開發」原則，以協商方式和平處理南海爭端，共同維護南海航行及飛越自由。