女星孫可芳與劉冠廷愛情長跑15年，兩人今日公布結婚喜訊，獲得外界祝福。大家也相當好奇兩人如何維持感情秘訣，其實孫可芳就在今年2月時透露，兩人在工作中度過情人節，他貼心買了起司蛋糕分享給工作夥伴，唯獨對孫可芳講了1句話，甜翻眾人。

劉冠廷與孫可芳（小豆）穩定交往15年後，男方於今日求婚成功，甜喊：「這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！妳答應我了喔！大家都有看到喔！」他表示這兩年兩人經歷許多，雖然不知道接下來人生的旅途會是怎樣，「但能牽著妳的手一起，一切都好值得期待，我愛妳，謝謝妳，接下來還請多多指教喔！」

孫可芳隨即在社群發文，「玩樂的時候我們是無話不談的好朋友，低潮的時候我們是彼此的樹洞和肩膀，生活中我們是彼此可靠又安心的家人，工作上讓我們繼續當一對不斷練功的神鵰俠侶吧，謝謝大家總是給予習慣低調的我們很多空間和祝福，未來也請多多指教。」

兩人的感情相當甜蜜，今年2月西洋情人節時雖然是在工作中度過，但劉冠廷貼心地買一些起司蛋糕慰勞工作夥伴們，但唯獨在女友耳邊小聲地說：「我知道妳最喜歡吃起司蛋糕了，快去吃吧」，展現體貼。而愛情長跑的秘訣，孫可芳曾透露關鍵就是「好玩、有趣，保持童心。」

隨後被問到劉冠廷是否符合有趣，孫可芳笑稱：「我覺得我比他有趣啦哈哈哈，但是大家都覺得他很有趣欸，先認識他的，會覺得我很嚴肅，先認識我的，就會覺得他嚴肅，可能大家沒辦法想像兩個有趣的人在一起，的確他也有嚴肅的一面。」如今兩人有共識結婚，雙方經紀人都表示，婚期尚未決定，但會挑個好日子先辦理公證登記。