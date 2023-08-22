鍾東錦對徐耀昌退黨感到心痛難過

苗栗縣長鍾東錦22日一早起來，就聽到老縣長徐耀昌宣布退出國民黨的消息，當場感到心痛和遺憾，他認為還是要尊重老縣長的決定，鍾東錦也替徐耀昌抱不平，徐耀昌剛上任縣長時，縣府財政那麼困難，負債那麼多，當時執政的國民黨根本沒有給苗栗縣任何幫助，當時包含行政院長毛治國還有財政部長，對苗栗財政艱困都很冷漠，反而是小英總統上任後才有改善，也難怪老縣長會對國民黨發出不平之鳴。

鍾東錦覺得，國民黨中央的處理方式不是很恰當，兩軍正要交戰之際，一直要祭出黨紀，時間點不是那麼恰當，他認為君子絕交不出惡言，他一直希望徐耀昌留在黨裡做更好的改革，也希望以後國民黨在任何選舉中，都能開大門走大路，來贏的人有光榮感，讓輸的人能服氣，這樣才能團結，不然每次選舉都把團結當成口號，好像國民黨唯一能做的就是團結，這樣選舉就會很辛苦。

鍾東錦以自己與徐耀昌貼身相處多年，很清楚徐耀昌在一上任縣長時受到的委屈，實在很難跟外面的人解釋。鍾東錦指出，當時負債那麼多，薪水發不出來，那時候國民黨執政還有1年5、6個月，完全沒有協助，因為不管這個洞有多大，他覺得黨中央當時執政團隊有很大的責任，當時包括行政院長毛治國還有一位張財政部長，對苗栗財政艱困都很冷漠，讓苗栗縣府員工薪水拖了很長時間，那陣子他看到徐耀昌的疲憊跟辛勞，反而是小英總統上任後才有改善。

鍾東錦說，徐耀昌老縣長這次8年屆滿後退休，本來還想為鄉親服務，但因為年輕時代潮流改變，在國民黨初選時就以些微差距民調輸了，本來徐前縣長想說退休，但黨中央在人情冷暖中，如果能夠適當地伸出手，找幾個立委來關心不是那麼困難，主席可以親自來安慰徐前縣長更好，但一直等到事情爆發，已僵到不可收拾了，身為後輩的他也不太好講太多話，也是希望老縣長能夠放鬆心情，舒服地過日子，他還是希望他的好大哥身體健康，心想事成能夠很平順過日子。