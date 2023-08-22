新竹縣動物保護防疫所為讓動保園區收容的貓貓、狗狗們，能定期洗澡、散步、玩耍，保持身心健康好心情與參觀民眾互動，增加獲得認養的機會，招募50名志工接受訓練，通過實習、測驗後便可成為動保所志工，一起為收容犬貓盡一份心力！

動保所長彭正宇指出，這次招募50名動保園區志工，將分為「教育宣導組」與「收容認養組」，只要年滿18歲，身心健康且喜愛動物、尊重生命、有耐心又謙遜有禮具親和力，10月2日前都可報名。

「教育宣導組」主要協助宣導動保教育，推廣飼主責任生命教育進家庭、社區及學校，並擔任動保園區的導覽解說。此外，協助狂犬病疫苗注射、寵物登記、絕育等項目的宣導及說明，協助或參與竹縣動保相關活動。

「收容認養組」負責導覽動物收容所，包括引導說明犬貓舍認領養訊息，介紹適合認養的犬貓、協助民眾和犬貓互動。

此外，協助收容犬貓互動、散步、訓練與洗澡美容，協助執行媒體文宣行銷宣傳，以增加收容犬貓曝光度、提高認養率，並且媒介校園犬貓或機關犬貓、工作犬貓等。

彭正宇說，收容認養組其實就是需要志工們和收容所的貓貓、狗狗們互動與相處，包括帶狗出籠散步，幫犬貓洗澡、拍攝送養影片，讓牠們可以適應園區生活，受到最完善照顧，進而維持好心情，感受幸福快樂，最終希望收容犬貓們都能快快找到愛牠們的家。

教育宣導組志工，需要到文化局圖書館說故事，或是協助校園動保講座、參加各類活動擺攤和民眾玩動保小遊戲，以寓教於樂方式扎根動保教育。未來也會在動保園區裡，結合園區導覽、說故事及互動遊戲，和參觀民眾互動、宣導動保教育，提升民眾的動保意識。