執行長Mike Henry說，除了新開工的住宅建案之外，中國許多產業的鋼鐵需求一直很強勁，例如基礎設施、綠色基礎設施、汽車業和房地產專案計畫。不過該公司也正在密切注意北京方面支援新屋開工的政策措施，如何轉化為實際的影響。

由於房市惡化、消費疲弱，信貸放緩，中國的復甦已經失去動力，市場都在關注中國官方是否祭出更多刺激政策。

必和必拓將中國鋼產量增幅預期，從5.75%至6.25%下調至5%至5.5%，但是仍預計中國今年的鋼鐵產量將連續第五年超過10億噸，這在全球市場上仍是一個亮點。但是由於升息的滯後影響，將傷害到西方國家對大宗商品的需求。

必和必拓表示：「短期內，儘管先進國家的前景不確定，但是我們預計，中國和印度仍將是大宗商品需求相對穩定的來源」。

必和必拓宣佈的末期股息為每股0.80美元，低於前一年的每股1.75美元，並相當於59%的派息比率，也是該公司歷史上第三大的全年普通股股息；但是低於麥格理(Macquarie)分析師所預期的65%派息率。

在截至六月底的財年當中，該公司的基本應佔獲利(underlying attributable profit)減少了37%，為134.2億美元，為2020財年以來最低水準，主要原因是成本飆升和澳洲勞動力市場吃緊，影響了獲利，也沒有達到Refinitiv估計的138.9億美元。

必和必拓目前在澳洲上市的股票，股價下跌1.0%。

Argo的分析師Andy Forster說，該公司的分紅和獲利，略微令人失望。