潮州就業中心將於24日上午在崁頂鄉公所3樓舉辦廠商聯合徵才活動，現場有22家廠商共同提供223個工作機會，起薪3.2萬至5萬元，現場還設有「疫後缺工擴大就業」專案櫃台，針對有意從事旅宿、餐飲等行業的民眾提供專案補助諮詢，並提供額外請領的就業獎勵金職缺媒合機會。

潮州就業中心指出，24日參與徵才活動的廠商涵蓋範圍甚廣，包括門市銷售顧問、社區服務員、貨車司機、固定班作業員、品保人員、行政人員、會計、機電工程人員、蘭花栽培員、採購人員及研發人員等。

中心表示，電信業廠商釋出的門市銷售顧問、原料製造業廠商釋出的大貨車司機、社會工作服務業雇主釋出的社區服務員，以及批發業廠商釋出的機電與資訊人員職缺，起薪達到3.2萬至5萬元。

中心說，民眾除可直接應徵現場的工作外，當天也可透過「疫後缺工擴大就業」專案櫃台應徵旅宿業的房務與清潔員，或是餐飲業的內外場服務員與廚師助理等職缺，現場即可完成資格認定與媒合，如順利上工，除公司發給的薪水外，還可以額外請領勞動部發給每個月6千至1萬的獎勵金。

中心說，提供缺工專案職缺的廠商包括墾丁福華、凱撒、福容、福漾、怡灣、茉莉灣、悠活、耳東華苑、長灘休閒飯店、承億文旅、紅柴居、三富、佳適等飯店，以及恆春的墾丁壹號、冒煙的喬、小琉球的泰下麵、雀爾思燒肉等餐廳，有需要的民眾不妨到場參考。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，有意應徵專案職缺的民眾，24日可攜帶身分證前來現場做諮詢與資格認定，符合資格者可立即推介應徵相關職缺，穩定就業後每月發給6000元至1萬元就業獎勵金，最高可領12個月，若想了解更多，可撥打潮州就業中心08-7882214洽詢。