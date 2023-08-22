外媒引述摩根士丹利的報告指出，Sony無法及時提供iPhone 15 Pro Max的感測器。

iPhone 15 Pro Max將首度採用潛望式鏡頭，讓光學變焦達到6倍，是最新的相機升級零組件。預計鏡片採用大立光獨家供應的玻塑混合鏡頭，鏡頭模組由LG提供，Sony提供影像感測器。

在Sony影像感測器出貨延遲的影響下，摩根士丹利預估iPhone 15 Pro Max將延後到10月6日至13日出貨。