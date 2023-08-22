外媒引述摩根士丹利的報告指出，Sony無法及時提供iPhone 15 Pro Max的感測器。
iPhone 15 Pro Max將首度採用潛望式鏡頭，讓光學變焦達到6倍，是最新的相機升級零組件。預計鏡片採用大立光獨家供應的玻塑混合鏡頭，鏡頭模組由LG提供，Sony提供影像感測器。
在Sony影像感測器出貨延遲的影響下，摩根士丹利預估iPhone 15 Pro Max將延後到10月6日至13日出貨。
蘋果將於9月中旬發表iPhone 15系列，也預計在9月底發貨，但是iPhone 15 Pro Max將因為Sony為潛望式鏡頭製作的影像感測器問題，而延後到10月中旬發貨。
外媒引述摩根士丹利的報告指出，Sony無法及時提供iPhone 15 Pro Max的感測器。
iPhone 15 Pro Max將首度採用潛望式鏡頭，讓光學變焦達到6倍，是最新的相機升級零組件。預計鏡片採用大立光獨家供應的玻塑混合鏡頭，鏡頭模組由LG提供，Sony提供影像感測器。
在Sony影像感測器出貨延遲的影響下，摩根士丹利預估iPhone 15 Pro Max將延後到10月6日至13日出貨。
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