冰霸杯化身吸食器，毒蟲翻牆行竊遭警逮稱「好過癮」。

44歲康姓毒蟲無業缺錢，日前經觀察後，翻牆進入迪化街某民宅，從中竊取珠寶及現金後逃逸，大同警方經循線追查，在蘆洲逮捕康嫌，還在他的住處發現毒品，以及用冰霸杯製成的吸食器，對此康嫌私下表示，「這樣吸比較過癮」。

大同警方7月29日獲報，有民眾住家遭賊闖空門，包括現金3500元以及價值1萬5000餘元的珠寶飾品失竊，副所長許家祥率員調閱監視器追查，發現1名可疑男子，在屋主外出後便不斷在附近防火巷徘徊，最後還戴手套翻進圍牆，警方經連日比對，最後鎖定康姓毒蟲涉有重嫌。

康嫌拿「冰霸杯」當成吸食器。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方日前前往新北市蘆洲區逮人，在康的租屋處內發現毒品安非他命殘渣，以及用「冰霸杯」製成的吸食器，康嫌警訊時供稱因失業缺錢才會闖空門，行竊所得已全部變賣拿去買毒品，冰霸杯吸食器則是因為耐用，而且猛吸很過癮，警訊後被依竊盜、毒品罪送辦。

大同分局呼籲，民眾勿因一時貪念心存僥倖犯罪，此案一舉查緝到毒品，也提醒民眾珍惜保護自己、遠離毒害。

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