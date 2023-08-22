國立東華大學學生組成「豐集銀合」團隊，利用花蓮壽豐鄉豐田社區外來種銀合歡的廢木料，作為再造木製工藝，發展亮點的新產業。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學學生組成「豐山大躍進」團隊，考量豐山社區面臨高齡化，除向長者宣導護腎飲食與生活，亦協助社區居民種植低鉀蔬菜，提供營養豐富的食材。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學今年3組學生分別以綠色能源、健康飲食、木藝手作等主題，參加大專生洄游農村競賽，隨競賽進入暑期駐村階段，3組學生以大學社會責任及創意精神，不僅替花蓮2鄉、3社區注入新活力，更促使學校將VIP垂直整合課程將納入參賽的2個地區，延續農村實踐議題，帶領學生朝永續發展目標前進。

東華大學3組學生分別組成「初來乍到」、「豐山大躍進」和「豐集銀合」等團隊，參加第13屆大專生洄游農村競賽，協助吉安鄉初英山社區、壽豐鄉豐山社區和豐田社區推動綠色能源、健康飲食、木藝手作等發展。

「初來乍到」團隊利用初音山社區水圳資源作為可再生能源，裝設小水力發電機組，提供小型社區用電，朝自發自用目標，盼為環境保護進一份心力，且學生駐村期間，結合綠色照護服務，與居民一同手作客家小點心，增進與在地互動連結。

「豐山大躍進」團隊以健康為出發點，考量豐山社區面臨高齡化，除向長者宣導護腎飲食與生活，亦協助社區居民種植低鉀蔬菜，提供營養豐富的食材，特別的是，學生駐村期間特別開發「大地餐桌」概念的共食宴，利用水耕低鉀蔬菜及社區在地食材打造精緻的低碳健康餐點，改善當地民眾飲食習慣，並傳遞健康資訊。

「豐集銀合」團隊見未來種銀合歡造成豐田社區生態困擾，以其廢木料再造木製工藝為核心，在駐村過程中，透過舉辦體驗活動，帶領居民及遊客認識銀合歡引進台灣的用途，並製作生活小物、木藝文具，甚至是紙漿，體驗手抄紙的樂趣，創造亮點的新產業。

東華大學表示，3組學生不僅為農村帶來實際的綠能推廣、健康飲食、文化創意等效益，同時體現大學社會責任的具體實踐，且同學的創新創意與努力在駐村階段激發許多新火花，下學期校內開設的VIP垂直整合課程，將納入初英山社區及豐山社區，延續農村實踐議題，帶領學生邁向聯合國永續發展目標前進。

另外，東華大學管理學院洄瀾共好大學社會責任中心，將結合USR計畫和校內VIP課程，繼續接手「初來乍到」團隊在初音山社區的計畫內容，網羅不同領域專長學生團隊，持續朝農村綠能智慧示範社區目標邁進。