【全程字幕】支持度下滑？館長幫抱屈批美麗島收錢做事 柯文哲虧民調看「這事」最準 @ChinaTimes ​

距離總統大選只剩下4個多月，總統選戰煙硝味也愈來愈濃。對於館長陳之漢針對一份最新總統大選民調，稱賴清德民調輾壓侯友宜跟柯文哲，直播痛斥「美麗島電子報收錢做民調」，對此柯文哲笑稱「不必這樣啦」，他還說「其實比民調更準的，是看綠媒在打誰。」

柯文哲說，如果都沒有人打你，表示你不重要；節目裡的網軍、名嘴、側翼每天都在打你，就表示你的民調很高。他還說「看晚上的叩應節目就知道自己民調高不高，罵得越凶表示目前我的民調很好、不罵就表示我掛掉了！」

至於20日接受電視節目專訪時，柯文哲指兩岸關係以後強調「特殊關係」就好，「國與國」少提一點，被質疑是為拉抬下滑的民調，柯文哲也表示，他只是做自己該做的事，別人有提問就回答，不會閃躲任何問題，更不是跟訪問單位套招，「他們問什麼我就回答什麼。」

館長陳之漢是針對美麗島電子報最新民調，竟然說民進黨總統參選人賴清德22縣市全面領先，近4成支持度輾壓柯文哲與侯友宜，館長陳之漢對此民調替柯文哲打抱不平，在直播痛罵「美麗島電子報」收錢，「誰錢多誰民調就美麗」，怒轟「狗民調」、「自慰民調」，對此柯文哲一笑置之，要館長「不需要這樣」，並作了上述回應。