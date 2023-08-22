今（22日）天是農曆七月七日「七夕情人節」，而高雄市前市長韓國瑜也少見的拿出他跟夫人李佳芬合照照片，甜蜜的互動羨煞一眾網友，大家紛紛高喊，「韓市長、佳芬姐情人節快樂」，展現有別於當前政壇選戰煙硝味十足的溫馨。

韓國瑜稍早在臉書PO出，「今天是牛郎織女一年一度相會的日子，記得向你心愛的人表達愛意！七夕情人節快樂」隨後又貼上兩張他跟李佳芬翩翩起舞的照片。韓國瑜更是害羞表示，「今天七夕，跟你們分享平時不好意思公開的相片！」，並呼籲網友，「也跟我分享你們的可愛照片」。

韓國瑜的文章一貼出，網友們紛紛來留言獻上祝福，稱「祝福韓總及佳芬情人節快樂」、「心心相連，永浴愛河」、「祝福韓總和佳芬情人節快樂，全家幸福美滿，身體健康。也祝福天下有情人，情人節快樂！」、「韓總祝福您與夫人七夕情人節快樂幸福永遠甜甜蜜蜜」、「韓市長！我們都在」。

而看到韓國瑜PO出的照片，民眾也表示，「夫人好優雅好美喔」、「好美的畫面」、「韓總浪漫」、「我們喜歡看」、「這麽伉儷情深的照片，應該多多分享」、「沒有什麼不好意思！要大方公開！只羨鴛鴦！不羨仙！」