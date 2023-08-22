你聽過血清素嗎？其又被稱為「快樂荷爾蒙」。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，若血清素過低，可能會造成抑鬱、憤怒和睡眠不佳等問題。事實上，他指出，只要多曬太陽、規律運動、吃富含色胺酸的食物、適量碳水化合物及正向的想像或冥想，就能提高它的水平。其中，醫師提到色胺酸可幫助腦部合成更多血清素，如香蕉、堅果、種子等都是獲取來源。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，血清素是一種神經傳導物質，可調節正向情緒、滿足感、社交、睡眠和學習；若過低可能與抑鬱、憤怒、敵意情緒，以及睡眠不佳有關。他並分享透過簡單5招，即能提高血清素水平：

1、白天多曬太陽：此方式可以刺激大腦製造更多血清素，並調整生物時鐘。除此，李思賢指出，使用人工光源，如全光譜燈也有效果。

2、規律的運動習慣：李思賢說，運動可以促進身體釋放內啡肽和多巴胺，這些都是與快樂相關的化學物質；同時也能減少壓力和改善睡眠質量。他建議，每周至少運動3次、每次達30分鐘以上。

3、吃富含色胺酸的食物：李思賢說明，色胺酸是血清素的前驅物，有助大腦合成更多血清素，食物來源如香蕉、堅果、種子、乳製品、雞肉和火雞肉等。另外，他提到，也可以考慮服用色胺酸補充劑，但必須要在醫生的指導下使用。

4、吃適量的碳水化合物：李思賢解釋，碳水化合物可促進色胺酸進入大腦，並提高血清素的合成，食物來源像是全穀類、水果和蔬菜等。但切記不要吃太多或太甜，以免造成血糖波動和體重增加。

5、正向的想像或冥想：李思賢舉例，可想像處在一個美麗和平靜的環境，或是回想開心和有意義的回憶。藉由這些活動可以增加正面情緒、減少負面情緒；也能刺激大腦釋放更多的血清素和其它快樂激素。