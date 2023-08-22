蕭敬騰在社群曬出與Summer甜蜜合照。（翻攝自蕭敬騰臉書、《V MAGAZINE》提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）6月向經紀人Summer林有慧求婚成功，兩人互相扶持16年，不僅是最佳事業伙伴，也是天造地設的一對，如今兩人愛情開花結果，何時舉辦婚禮也成為各界關注焦點。蕭敬騰今在臉書曬出兩人甜蜜合照，寫下「認識她之後，我變成大家認識的我，七夕情人節快樂！」而Summer也首度發文談到兩人對結婚生子的規劃。

Summer發文寫下，「最近沾旗下藝人蕭敬騰的光，引起大家的關注，佔用了大家時間，不好意思，跟老蕭從認識簽約到現在十六年了，一開始因為職業本能，認為不該影響他的事業，也認為他應該多看看世界，所以不支持他公開分享我們的愛情，大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。」

接著她表示「這份感情，除了我的年紀，違反了大眾的認知，我們之間，三餐四季，不能再平凡了」，她坦言過去從來沒想過結婚生子，「因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生和不能生是不一樣的，這些年，我們思考無數次，對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心，因為我們每一天，都很開心並羨慕著我們自己的生活。」

最後她表示，每年七夕傳說是喜鵲為愛、為成功，助力的時刻，謝謝大家對他們的關愛，在這圓滿的日子，願所有朋友都能擁有真愛，心想事成，天天開心，祝福大家七夕愉快。