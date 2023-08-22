國民黨總統參選人侯友宜22日下午先行抵達金門舉行造勢活動和拜訪地方人士。侯友宜入境時受到金門戰警、軍公教退休團體的熱烈歡迎。（陳薏云攝）

八二三炮戰65週年，國民黨總統參選人侯友宜22日下午先行抵達金門舉行造勢活動和拜訪地方人士。侯友宜入境時受到金門戰警、軍公教退休團體的熱烈歡迎，而侯友宜在政策發表前的空擋，馬不停蹄，前往由前陸軍總司令陳鎮湘上將舉辦的餐會致詞，拉近與軍方關係，侯友宜致詞時強調，「戰爭永遠沒有贏家，和平可貴無可取代。」侯也表示，希望能夠為金門、為兩岸多做一點事，會提出兩岸經貿示範區，讓金門在經濟上有大長遠的發展，也勾起讓兩岸能夠和平、共榮、共繁。

國民黨總統參選人侯友宜22日下午先行抵達金門舉行造勢活動和拜訪地方人士，在政策發表前的空擋，馬不停蹄，前往由前陸軍總司令陳鎮湘上將舉辦的餐會致詞，拉近與軍方關係。（陳薏云攝）

侯友宜下機第一站，立即驅車前往金門餐廳，向餐會上的退休將領們致意，同時在前金門縣長楊鎮浯、陳鎮湘、國民黨黃復興黨部主委季麟連、立委陳玉珍等人陪同上台致詞。侯友宜表示，今天非常開心能夠來到金門，尤其在823炮戰65週年的前夕，看到軍中的將領幹部、所有的同袍齊聚在金門，他非常的感恩。

侯友宜說，感恩金門的居民，在65週年在823炮戰犧牲、奉獻，用生命捍衛中華民國，守護台灣的家園。無私無我，為了台灣，為了中華民國的永續繁榮，金門戰地的所有的居民們付出了很慘痛的代價，這些慘痛的代價，歷史不能忘，「戰爭永遠沒有贏家，和平可貴是無可取代的。」

侯友宜再說，在座的很多的將領、同胞也曾經在823炮戰與共，甚至也在金門服役過，一棒接一棒在最前線守護中華民國、守護台灣。「所以我很感動、很感謝。」

侯友宜說，這一次再到金門，最主要是對823傷亡、犧牲、奉獻的將士們表達敬意，也同時能夠為金門、為兩岸多做一點事。「我會提出兩岸經貿示範區，讓金門在經濟上有大長遠的發展，也勾起讓兩岸能夠和平、共榮、共繁。」

侯友宜最後期許，大家一起努力，希望兩岸不要有戰爭。在這裡特別藉這個機會，是他下金門的第一站，謝謝大家。接著便驅車前往北山古洋樓舉行金門政策發表會。