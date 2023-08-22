雲林縣府勞青處將於9月17日舉辦第一屆雲青盃電競麻將俠大賽，設籍、或就學、或工作地點在雲林的青年都可報名，80個名額被秒殺，今天（22日）中午起再開放40個名額。

勞青處長張世忠表示，麻將運用邏輯、推理、記憶，是一種健康桌遊，應與賭博脫鉤，縣府首次舉辦比賽，沒想到這麼受歡迎，今再追加40個名額，報名網址為(https://www.surveycake.com/s/pe796)。

張世忠指出，提升青年的軟實力的方法是打造出適合青年發揮的舞台，讓他們從活動、競賽中找出自身特質並建立自信心，現代很多青年沉溺於虛擬世界，舉辦第一屆雲青盃電競麻將俠大賽用意之一是吸引年輕人與真人互動，讓在地青年們感受到雲林是一個充滿青春活力的地方。

第一屆雲青盃電競麻將俠大賽以手機為工具，競賽地點在斗六市三好飯店3樓最大一間會議廳，當天雖不會有麻將桌，但採4人一組坐在一起比，第一名獎金8888元、第二名6666元、第三名4888元，第4至第6名2000元。

張世忠說，麻將合各年齡層參加，參考眾多雲林青年的建議辦理，雖然有年長者認為不宜鼓勵，但考量培養青年學子多元適性發展、排煩解憂、強化手眼協調、刺激腦部思考、促進青年交流、增進同儕關係，仍決定開辦。

他表示，未來在青年事務發展上縣府持續傾聽青年們的聲音，制定各項相關政策，推出年輕人青睞的活動與課程，歡迎隨時關注縣府網站。