近年中國大陸多次暫停台灣產漁品輸入，農業部長陳吉仲數次說將狀告世界貿易組織（WTO），如今大陸再度暫停台灣芒果輸入。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠直言，貨出不去，人進不來，兩岸經貿單方讓利時代將結束，大陸再停我芒果輸入，農業部一次都沒提告，「陳吉仲只剩一張嘴！」

邱臣遠指出，兩岸關係緊張，貿易爭端也越來越大，繼上次針對台灣限制大陸830項農產品及1400多項工業產品進口，啟動貿易壁壘調查，並宣稱初步調查結果，台灣涉嫌違反世貿規則及ECFA條款，因此上周傳出大陸當局將中斷ECFA稅收優惠的評估。而昨天再次宣布，台灣輸陸芒果截獲「大洋臀紋粉蚧」害蟲，自昨日起暫停輸陸。

邱臣遠表示，剛升格農業部部長的陳吉仲，氣急敗壞的反應如出一轍，表示對岸任意中斷貿易，將持續透過雙邊管道，呼籲大陸儘速與台灣進行技術對話，雖沒有再將提告放在嘴巴上，但外界仍質疑他過去一次都沒有提告，只用嘴巴應付大陸。

他說，對照農業部所謂的15度在WTO的SPS及TBT會議提出特定貿易關切，卻一次都沒有提出進入磋商（consultations )與爭端裁決（dispute rulings)程序的申請，證實陳吉仲一次都沒有提告，毫無作為！

邱臣遠指出，現在的問題是，中國大陸經濟下滑，兩岸不睦，過去單方讓利的時代已經結束，而兩岸的表現卻像小孩與恐怖情人，一個只會吵著要糖吃，一個則是收起紅蘿蔔，拿出棍棒情緒勒索，兩岸政府表現糟透，受害的就是人民。

邱臣遠說，連過去主談ECFA的代表高孔廉，都認為我國禁止大陸農產品，或許可以理解是市場太小，但禁止大陸1400多項工業產品進口，根本就沒有必要！

邱臣遠提及，根據統計，近兩年中共不斷以檢疫、藥檢、登記缺失等理由，禁止部分台灣農產品進口，讓台灣農民損失慘重，一年少賺135億；實際上，除了失去大陸市場，去年台灣銷往各國農產品總值也都呈現下跌，對美國農產品入超越來越嚴重，情況非常糟糕。

此外，邱臣遠表示，不開放陸客觀光，一年則造成1229億損失；而ECFA早收清單中，紡織品占138項，去年出口值10.3億美元，較2021年衰退14％，但仍占台灣出口中國比重的81.7％。一旦大陸啟動制裁，停止稅收優惠，紡織業將首當其衝。

邱臣遠批評，面對中共步步進逼，民進黨政府為了選票，卻只會採取三階段應付套路，首先在嘴巴上罵罵中共，其次拿錢出來收購補貼，第三則對非執政縣市農民不聞不問，而對中共的要求既不回應，也拿不出解決辦法。

邱臣遠認為，政府應告訴人民真相，在農業上調整生產與外銷布局策略，在對陸經貿及開放陸客來台觀光政策，也要儘快公布可能影響的範圍，讓廠商有時間因應。