江恆亘是桌球好手江宏傑的姊姊，過去因凍齡美貌引發關注，日前還因江宏傑和福原愛撕破臉，無端被影射是「妖怪大姑」，而今（22日）是七夕情人節，她則罕見在網上自曝已單身7年，並感性說：「會持續一個人優雅的看遍世界，直到遇見那個他，也會繼續在往後的平靜生活裡悠然自得。」

江恆亘在網上自曝，今天是她單身的第七個年頭，「單身7年了，在今日發個文，紀錄一下這個特別的時刻。自給自足又自律的生活，帶給我的是一份堅定如山的沈穩與安定。」江恆亘希望，在不久的將來能遇見一起並肩前進的那個他，「我可以害羞的說：『為了遇見你，我很珍惜我自己』」。

江恆亘感性說：「答應你們，會持續一個人優雅的看遍世界，直到遇見那個他，也會繼續在往後的平靜生活裡悠然自得。願和我一樣單身的你們，能成為一個有能力被依靠，也有勇氣承認脆弱的人。祝七夕情人節快樂！ Happy Valentine's Day.」

保養有術的江恆亘，6月才過43歲生日，她送自己2個大生日禮物，一個是到美國放大長假，另一則是做醫美保養，江恆亘一直都覺得自己的皮膚還不錯，但隨著年齡增長，也開始注意老化的狀態，同時，她也強調：「不論是幾歲，都要以最舒服的姿態、最自信的樣貌好好過生活。」