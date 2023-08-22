台灣人口結構老化日益嚴重，社會對於銀髮族生活照護的需求越來越高。而聽力退化問題一直是最常發生也最容易被忽視的一個症狀，無論是基因遺傳、早期中耳炎未妥善治療或者年齡增長自然退化，聽力問題都影響著長者和照護者的生活品質。

在日常生活中，經常能發現長輩說話越來越大聲，常常有：「蛤？大聲點啦！聽不見！」、「蛤？你剛剛說什麼？」等看似日常溝通上的對話，而照護者則需要不厭其煩的一再重複說明與溝通，長期下來，已影響家庭間的情感連結，原來的生活對話也逐漸變成指責和爭吵。

根據國內最新調查顯示，台灣每100個人之中就有1人患有輕度聽覺障礙，然而令人意外的是，就算患者清楚知道自己有聽力上的問題，大部分患者仍不願配戴助聽器。

箇中原因不外乎就是助聽器費用高昂、不願被他人視為聽障人士，或者是根本沒有察覺聽力障礙已經影響生活，也不願做聽力檢查，對於自己需要助聽器的事實難以接受，逃避改善的機會。而傳統助聽器容易讓耳道有強烈的悶塞感，且操作複雜、容易遺失、訂製麻煩、價格昂貴等諸多問題，都是傳統助聽器無法被廣泛使用的原因。

這些原由都使得聽力障礙者在日常生活中面臨許多困擾，包括溝通困難、容易忽略外界警告聲(如：警笛聲、喇叭聲等)，長期積累下來，容易因溝通不良產生孤獨感，進一步造成壓力的累積與心理的負擔。

而對於照護者來說，照護聽力障礙者則需要有更多的耐心和時間進行溝通，經常需要聲嘶力竭的重複同樣的話，長時間下來就會產生疲憊、煩躁等情緒問題，除了直接與聽力障礙者溝通之外，他們同時還需要在不同情境下(如：看醫生、打電話等)提供各種傳達訊息的支援，這些都是造成照護者身心疲憊的重要原因。

面對這樣的問題，手持式輔聽器就顯得更為便利且人性化。輔聽器雖然無法治療聽力損失，但對於聽力有問題卻不願意配戴昂貴助聽器的人來說，手持式輔聽器可以有效地改善聆聽和溝通狀況。

（圖/業主提供）

衛生福利部社會及家庭署因應老年化社會，提供全方位「全人照顧」，並設立了輔具資源入口網，讓全台灣的輔具中心和輔具服務單位資訊都能一手掌握。

「老人當家」就是其中一個能為長者提供個人化聽力支援服務的好選擇，引進日本專業年長輔聽器，包括「聽六」、「聽七郎」等手持式輔聽器。 這些輔聽器材不僅操作簡單、體積輕巧、方便攜帶，而最重要的是，它們提供清晰的音質，讓使用者能夠輕鬆享受全新的溝通體驗。無論在家中聚會、觀看影視或外出辦事、醫生問診、接聽電話時等場景，只要照護者及被照護者其中一人隨身攜帶，就能隨時使用，避免了入耳式助聽器配戴的溝通不順。

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老人當家自2015年起，一直致力於引進日本各種生活輔助用品，提供多樣化的商品、介護用品和照護新知，以提升銀髮族健康、安全、安心的生活品質，減輕介護、照護者的負擔！希望能用心聆聽，用愛傳聲的理念，讓每一位銀髮族都能感受到充滿溫暖的溝通與交流。

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