現代人生活壓力大，選擇結婚、生小孩的民眾逐年下降，更多的人改為養一隻寵物在身邊滿足陪伴的需求，不過民進黨台北市議員、2024立委參選人許淑華指出，虐待動物的案件也不計其數，她與民團歷經5年的奔波爭取後，動物保護法終於預告修正草案，期盼立法院能夠順利通過。

許淑華今（22）日在臉書表示，台北市近5年受理動物虐待、傷害的案件，平均每年有160件，雖然近年來有趨緩的趨勢，但潛藏的黑數卻不計其數，最主要的原因就是因為動保法有漏洞，她與動保團體因此都認為有必要設立動保警察，提供全天候的服務，「針對虐待動物者無論輕重都要有刑責，並教育輔導，才能達到預防及嚇阻作用。」

許淑華透露，經過5年的奔波、爭取後，農業部終於在今年4月28日預告動保法的修正草案，授權動物保護檢查員得以在緊急情況下進入私領域，擺脫過去動保員苦於沒搜索票，無法及時拯救受虐動物情形，並強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害，接下來她將持續製作業報送立法院審議，等於是新的里程碑，希望立院能夠順利通過。