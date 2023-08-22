雲林縣北港武德宮三仙姑求姻緣靈驗，供桌上擺滿各種化妝品作為供品。（張朝欣攝）

七夕情人節來臨，以求財聞名的北港鎮武德宮財神廟除供奉財神爺趙公明，也供奉三仙姑，三仙姑為趙公明的3名胞妹，專司姻緣與子嗣，22日七夕情人節有不少民眾前來參拜，依古禮購買胭脂、面粉等化妝品作為供品，祈求三仙姑保佑，早日覓得好姻緣、求得好子嗣。

北港武德宮財神廟香火鼎盛，與北港朝天宮媽祖廟一南一北，都是遊客來到北港鎮必拜的廟宇，武德宮不僅以求財聞名，還有隱藏版的三仙姑可求姻緣、子嗣，22日七夕情人節，不少情侶、夫妻特地來參拜，祈求財運旺、感情好、子孫賢。

武德宮祕書長蘇建華表示，三仙姑分別為雲霄大仙姑、瓊霄二仙姑、碧霄三仙姑，神職專司「牽男女好姻緣、祈賜麟兒子嗣」，因供奉三仙姑的廟宇不多，因此名氣不如七娘媽、月下老人、駐生娘娘，但來過武德宮的信眾都知道三仙姑相當靈驗，供桌上總是擺滿供品。

蘇建華說，三仙姑能帶來好桃花，好桃花不僅是異性緣，更是一種好人緣，能讓人一見面就心生歡喜，不僅有助姻緣、子嗣，還能幫助事業順利，俗話說「天時、地利、人和」，其中的人和相當重要，有了人和便能隨時滿面春風，讓人想要接近，生活左右逢源。

1名參拜女信眾指出，朋友來武德宮求財，她則特地來參拜三仙姑，雖然現在不少男女都不婚，但她生在傳統家庭，父母都希望她快點結婚，不過緣分不能強求，只盼三仙姑保佑，能早日遇見對的人，結為連理組成甜蜜家庭。