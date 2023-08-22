Air Jordan XXXVIII首次加入全新中底支撐技術X-Plate，幫助雙腳精確且自如地進行多方向移動。（NIKE提供／朱世凱台北傳真）

甫於6月NBA賽事的落幕，身為NBA亞特蘭大老鷹隊的全明星控衛Trae Young每一場戰役都成了關鍵的畫面，本季adidas同步迎來第三代的簽名籃球鞋Trae 3，外型上的改革及融合尖端的技術，改變了現代籃球員的比賽體驗，同時也呼應著Trae Young身份的轉換；NIKE Air Jordan系列籃球鞋始終代表著Jordan Brand不斷突破的科技與先鋒的設計風格，今年最新推出的Air Jordan XXXVIII即是二者結合的絕佳展現。

adidas全新Trae 3籃球鞋更換全新面貌，以球賽的未來為設計主軸，訴說著Trae Young球場上精湛的球技和穩定性，鞋面部分採用了貼合人體工學設計的網狀鞋面，加強透氣性，而全新COMPOSITE FOAM輕量中底能帶來能量上的回饋及穩固感，在高速移動時展現卓越爆發力；另該系列是根據Trae Young場上移動的趨勢而生成抓地模塊，再搭改良後的人字紋橡膠外底，幫助選手在變向時能敏捷穩固地移位，同時也呼應Trae Young變化多端的比賽風格。首款配色以深邃的黑色搭配上漸變色彩的星雲粉，象徵著Trae Young與籃球的旅程中的成長，充滿挑戰和炫目的能量，另一款則以簡約的黑白色訴說著Trae Young籃球之路的堅定信念，面對質疑都能保有希望。

相較於前幾代鞋款將產品性能專注於跳躍與推進力的提升，本次NIKE Air Jordan XXXVIII設計團隊以場上的靈活性為起點，從Michael Jordan招牌的翻身後仰跳投和靈活的腳步變換中汲取靈感，首次加入了全新中底支撐技術X-Plate，幫助雙腳精確且自如地進行多方向移動，進而創造更多場上空間。在持續的跑動中也可以釋放前掌的部分壓力，並且保證鞋款與雙腳的整體性。同時，這一部分的X形設計也是向Air Jordan VIII的標誌性交叉綁帶元素致敬。