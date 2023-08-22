台北上海城市論壇月底登場，民進黨台北市議員林延鳳22日踢爆，兩度向北市府索取與上海方簽署的合作備忘錄（MOU）草案資料，相關局處卻不願提供。她質疑，蔣對簽署內容遮遮掩掩，擠牙膏式公開資訊，視議會監督於無物，根本就是「黑箱手路」。北市府回應，簽署前先公開MOU草案，既沒有法理，也無慣例。

林延鳳指出，蔣市府預計於雙城論壇與上海簽署北市大羽球運動交流、會展行銷及環保綠能永續交流3項MOU草案，7月12日向教育局、產發局和環保局索取資料，但3局處請示秘書處後，以「與上海方正在洽繫協商中，其內容還須陳報中央主管機關核定，目前尚未定稿」為由拒絕。

她說明，蔣萬安19日親自宣布出席雙城論壇，並稱陸委會對準備簽的3份MOU草案都沒問題，因此再次索資，卻在21日收到「目前尚未收到中央目的事業主管機關回函」、「將於雙方完成簽署後公布」回覆。

林延鳳怒批，3份MOU草案已完成市府機關公文程序，並非未定稿的內部文件，卻以「中央尚未核定」加以搪塞，且陸委會對3項MOU都已表示沒問題，卻仍不能公開給議員，完全是自打嘴巴，可見蔣市府把兩岸交流當成自己說了算的禁臠，完全不管議會監督。

她痛批，依陸委會「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」規定，強調不得有隱匿、偽造、變造或虛偽不實。單純的城市交流卻要遮遮掩掩，若非蔣萬安心裡有鬼，就是深怕得罪大陸，寧願犧牲民主國家的議會監督機制，有預謀的「黑箱一條鞭」。

林延鳳質疑，蔣萬安從出訪日期、行程，都像擠牙膏慢慢公開，目前行程連確切時間、地點和見面對象都沒有，MOU也不願公開，根本就是「黑箱手路」，蔣不僅在大陸擴大軍演時背棄承諾出訪，不願面對議會監督，蔣該反省當初的失信，以及現在的失格。

北市府發言人殷瑋回覆，簽署前公開MOU草案，既沒有法理也沒有慣例。在兩岸與國際領域，相關條約、協定及文件內容，本就要經過雙方同意並簽署後公布。且「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」中規定，北市府必須依規定將MOU送中央政府。

他指出，經秘書處查找歷年紀錄後顯示，在前市長柯文哲執政時期，也都是在雙城論壇MOU簽署後，上網公布並提供資料給議員。