儘管智慧型手機市場不振，但第三季仍為傳統手機旺季，安卓、蘋果兩大陣營下半年新機齊發，首先登場的是三星旗艦摺疊機Z Flip5 & Z Fold5，螢幕、相機、轉軸都有突破性的升級，緊接著果粉最期待的蘋果iPhone新機發表及開賣，還有其他手機品牌新機陸續上市。神腦看準下半年掀起的換機潮，去年推出會員服務「神預購」方案，今年再度推出並擴大服務範圍，無論是預付購新機或舊機換新機，皆能保證十個工作天內能收到新機。

不僅如此，神腦為省去消費者購新機時比價格、比贈品、拚手速的麻煩，去年推出「神預購」會員服務方案廣獲好評，今年擴大會員服務，推出「神預購－拿舊iPhone換新機」方案，忠實果粉將手中的舊iPhone回收換購新機，並完成指定條件，就能在十個工作天內取得新機。

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蘋果預計在9月舉辦秋季發表會，屆時將端出眾所期待的iPhone 15系列新機，此外，據傳同場新品還有機會看到新一代Apple Watch。