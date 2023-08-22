標普以籌資風險和對經紀存款（brokered deposits）的依賴增加為由，調降聯合銀行公司（Associated Banc-Corp）和Valley National Bancorp信評，同時以存款大量外流及利率升高為由，調降UMB Financial Corp、聯信銀行（Comerica Bank）和Keycorp信評。

標普並以高度的商業地產（CRE）曝險等因素為由，將S&T Bank和River City Bank的信評展望從「穩定」調降至「負面」。

標普在報告中表示，利率大幅升高使許多美國銀行的籌資與流動性面臨壓力，只要聯準會持續「量化緊縮」，聯邦存款保險公司（FDIC）承保之銀行所持有的存款就會繼續下滑。

本月稍早穆迪將10家中小型銀行的信評調降一級，並將紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon BK.N）、US Bancorp、道富銀行（State Street）和儲億銀行（Truist Financial）等6家銀行業巨頭列入降評的觀察名單。此舉再度引發市場對美國銀行業和經濟體質的擔憂，並導致美股下挫。

本月中旬，惠譽警告如果該評等機構進一步調降對美國銀行業營運環境的評級，屆時勢必也要調整數十家銀行的評級，摩根大通、美國銀行可能因而遭到降評。