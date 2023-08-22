彰化縣政府2014年發布《彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法》，本學年開始首辦縣立學校校務評鑑，雖評鑑有賞無罰，但因評鑑內容涵蓋行政管理與校務發展、教師專業發展與課程教學及學生學習與表現等許多層面，已有教師及行政人員憂心工作量將會大增，叫苦不已。

依《彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法》，學校評鑑的類別及項目內容包括校務評鑑、專業類評鑑及專案評鑑。

這次彰化縣首度開辦校務評鑑，涵蓋的項目包括行政領導與管理、課程教學與評量、專業知能與發展、學生事務與輔導、特教團隊與運作、資訊規畫與實踐、校園環境與設備、學生學習與表現及家長與社區參與等項目。

彰縣府教育處表示，校務評鑑的內容原本就是學校內推動的各項事務，並不會加重原有的行政負擔，與以往校務評鑑不同的是，現在的校務評鑑不必再準備大批紙本資料，改採線上審查，學校只要將資料上傳或超連結到評鑑平台（除了有需保密的學生資料外）。

再來就是由評鑑委員會在評鑑日期之前完成線上審查，至於評鑑當天進行的重點，則是與校長、行政人員、教師、學生家長、學生的訪談，以及釐清資料審查後的問題，藉此了解學校行政、教師教學與學生學習狀況等，根據綜合評鑑結果提出建議，作為未來學校精進的參考。

教育處指出，112學年度第二學期到114學年度第二學期，彰化縣內205所縣立國小到高中將分成5組接受評鑑，評鑑評鑑優等及甲等的受評鑑學校，縣府得予敘獎，未通過的受評鑑學校，則應於次一學年接受追蹤評鑑。

雖然彰化縣校務評鑑只賞不罰，且教育處強調不會增加相關人員的工作量，但已有學校校長及老師私下叫苦，並直言評鑑項目那麼多，就算是採線上審查，也要有人收集、整理及上傳資料，怎麼可能不會增加工作量，行政工作量只會越來越多，而且課程教學與評量及學生學習與表現也列入評鑑，恐將重回偏重升學的老路。