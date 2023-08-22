下周三農曆7月15日是中元節，小孟老師在臉書上點名中元普渡可準備的12樣供品，與不可準備的10樣供品，並分享最佳普渡時間為下午2點至晚上6點前，而供品則是可擺放「五牲素果」最好，切記要全熟食物，象徵五福臨門，而水果則挑選少籽大顆，就能讓家運大旺。

【普渡可拜12樣食物】

1、 奇異果

奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。

2、橘子

橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。

3、水蜜桃

水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。

4、葡萄

葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。

5、火龍果

火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。

6、魚

拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。

7、肥豬肉

豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。

8、龍眼

在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。

9、花與芒果

在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。

10、5顆水煮蛋

若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

11、仙草蜜

想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

12、糖果

若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。

【普渡不可拜10樣食物】

1、 釋迦

在中元普渡時千萬不可拜釋迦，因為此水果與佛祖同名，恐會造成不敬。

2、 檸檬

中元普渡時千萬不可準備檸檬當供品，因為檸檬是酸性水果，象徵拜完後人生會酸，並且一直流眼淚。

3、 苦瓜

中元普渡千萬不可拜苦瓜，象徵人生會很苦。

4、 酪梨

中元普渡時千萬不可拜酪梨，象徵諧音（若離）會讓家人與同事分離。

5、蓮霧

中元普渡時不可拜蓮霧，象徵人生多霧，還會讓成功離去，難以撥雲見日。

6、 刺太多的魚

不可拜刺太多的魚，因為好兄弟吃了會被刺到，讓自己未來一年不斷犯小人。

7、 籽太多的食物

千萬不可拜籽太多的食物，因為好兄弟不喜歡，容易因此發脾氣。

8、 太冷的食物

中元普渡時千萬不可拜太冷的食物，如冷凍食品，否則會讓好兄弟對祭拜的人冷感，進而惹怒祂們。

9、去頭去尾的三牲

中元普渡祭拜的三牲千萬不可去頭、去尾，當心好兄弟認為已經吃過，因而惹怒祂們，使自己未來一年不好過。

10、瓜子與包殼花生

拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會認為準備供品的人沒誠意和沒禮貌，導致財富下滑。

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