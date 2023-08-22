針對高雄港非自用遊艇收費議題，高雄港務分公司22日邀集多家遊艇相關業者開會，達成高雄港應有適當的管理機制，但，有關保證金及管理費收取金額，應考量衡平性，後續將再溝通協調，在達成共識之後再推動，以確保港內水域航行安全及維護港口作業秩序。

「高雄港非自用遊艇從事遊港業務管理要點」（草案）座談會，22日上午在高雄港務分公司名開，由高雄分公司港務處資深處長郭光輝主持，與會單位包括交通部航港局南部航務中心、高雄市政府海洋局、高雄港區土地開發公司、高雄市遊艇服務公會、亞灣遊艇開發公司、嘉信遊艇公司、亞果遊艇開發公司、奧莫爾遊艇公司、樂活海洋學院、以及高雄港務分公司

港務公司表示，與會者認同高雄港務分公司應有適當的管理機制，惟保證金及管理費收取金額，應考量衡平性，目前，遊艇服務產業仍屬萌芽發展階段，業者對於各項設施設置投入許多金額，高雄港務公司應先審酌業者訴求，妥為溝通後再研議相關管理規定。

由於從事遊港業務認定方式，較不明確，對於遊港的管理，應具有一致性，不應僅侷限非自用遊艇，另，應強化港內航行違規行為取締及相關處罰規範。

高雄港務分公司指出，「高雄港非自用遊艇從事遊港業務管理要點」（草案），主要目的是為了建立有效管理機制，以維護港內水域航行安全，而該要點尚屬草案研擬階段，保證金與管理費金額亦屬草案內容尚未定案，此次會議旨在藉此廣納業者意見與建議，據以審酌調整修正草案內容。

港務公司說，後續仍將與業者就該草案內容，保持溝通協調，雙方達成共識後據以推動，以確保港內水域航行安全及維護港口作業秩序。