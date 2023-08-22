外型亮麗又有傲人身材的YouTuber蘿拉(本名李佳玲)，7月21日在台北市信義區知名夜店喝完酒後開車返家，途中將車停在禁止停車路段，員警發現後上前盤查，發現她全身酒味，當場酒測值達0.32，遭警方依公共危險罪，台北地院簡易庭審理後，蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

蘿拉在大學時期擔任模特兒被星探發掘，後與主持人沈玉琳一起主持節目，近期轉型成YouTuber，獲得不少粉絲關注，在各大社群平台上已有超過50萬人追蹤。蘿拉轉型成YouTuber後，影片內容多以挑戰、體驗系列為主

根據簡易判決，李女於7月21日晚間11時許，在臺北巿信義區松壽路某家知名夜店飲用調酒4杯後，在凌晨4時許，開車返回住處，但疑似略有酒意，將車停在松廉路禁止臨時停車路段，信義分局員警巡邏時見到違停，於是上前查看，發現李女身上散發酒味，立刻進行施吐氣酒精濃度測試，結果達每公升0.32毫克，事後移送法辦。

經簡易法庭審理後，認定李女服用酒類後，駕車行駛於市區道路上，對交通安全已產生一定程度之危害，念在其為酒駕初犯，犯後始終坦承犯行，且未肇事，判她有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

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