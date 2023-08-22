新北市中和區內中和交流道、台64線快速道路平日車流量大，平面道路路幅較小，尤其目前捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，易發生交通壅塞。中和警分局為降低交通違規與肇事件數，精準分析景平路、中正路及環河西路等轄內大型車輛違規熱區，平時即針對「違規停車」、「行駛管制區」等重點項目加強執法，以保障用路人安全。

中和警分局指出，今年迄今，已取締大型車違規闖紅燈25件、超速22件、超載21件、號牌污穢255件、貨物滲漏裝載不符等規定46件、酒後駕車1件及其他交通違規536件，共計881件，依《道路交通管理處罰條例》最高罰鍰金額計算，總計裁處金額高達100餘萬元。

中和警方利用「活動式地磅」，在大型車經過的熱門路段機動攔查，今（22）日上午9時至12時，在環河西路3段與永和路口執行取締大型車輛交通違規勤務，由於環河西路道路筆直，平時為砂石車等大型車輛必經行駛道路，運用活動地磅檢視行經車輛是否超載，促使大型車駕駛遵守道路交通法規。

中和警分局呼籲，為保障機車騎士及行人安全，除持續執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」等勤務，請砂石車駕駛人務必遵守法令勿有超載及其他交通違規情事，行經路口時減速慢行，應於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行。