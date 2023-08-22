新竹大車站計畫備受關注，市府22日辦專家學者座談會，立委邱顯智指出，近期商圈陸續吹熄燈號，是否符合實際需求仍存疑；綠營則要求市府明確表態，是否要推動新竹輕軌以及大車站計畫。市府表示，專家學者及民代意見均全程記錄，將納入檢討以綜合評估後續辦理方向。

新竹市政府於22日於竹市稅務大樓7樓視聽教室辦理專家學者座談會，會中由市府都發處說明大車站計畫綜合規劃內容，包括整體規劃構想、古蹟景觀風貌管制策略、都市縫合與前後站串聯策略、周邊交通改善策略及土地使用與開發策略等。

都發處長翁義芳指出，大車站計畫目前在綜合規劃階段，報告書正由交通部審查中。市府雖然在去年7月26日及9月5日有分別召開都市計畫公告徵求意見座談會及公開展覽說明會，但都是僅以都市計畫變更內容為主。這次辦理的專家學者座談會，是市府首次公開對外說明綜合規劃案內容。

立委邱顯智在會中表示，大新竹車站計畫對新竹長期城市發展影響巨大，且預算高達百億，但到現在市民竟然都還看不到詳細的計畫內容，批評程序草率且不透明，應將規劃案細部內容及審查意見公開上網，並在新竹市各地區辦公聽會。

邱顯智也指出，近年來從誠品書店、新光三越到SOGO站前店，都陸續吹熄燈號，大新竹已經有巨城和Sky City兩家巨型商場，公道五路、交流道旁等新的開發區也都還未飽和，目前的大車站計畫是否真的符合市民與城市發展的需求，會不會淪為百億丟水裡，十分令人懷疑，整體計畫的效益評估也缺乏基礎調查資料。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名則表示，大車站計畫與新竹輕軌計畫必須同時進行討論，大車站的首要目的是成為未來輕軌的起點。第二，透過跨站平台去整合交通、縫合都市。第三，大車站主力從來不是作為商場或百貨，它創造公園綠地、釋放公共空間，強化了台鐵營運效能。

陳建名說，大車站計畫同時也跳脫耗費鉅資及時間的高架及地下化框架，是台灣縫合車站前後的另一個解方，也將成為典範。除了經費多是來自中央的挹注，更重要的是，藉由大車站計畫，活化台鐵土地後對市府的回饋，不僅可以紓解財政問題，更可以帶來商圈的活化，繁榮區域服務經濟。

陳建名強調，市府應該明確表態是否要推動新竹輕軌以及大車站計畫，兩個計畫彼此共生相互影響，身為古蹟的火車站未來串連輕軌路線勢必須要新建站體。他也指出，競選時高虹安提出智駕車取代輕軌，就任後也未見高虹安對這些重大建設表態，期待高虹安不要因為涉貪官司而市政神隱，不願對城市重大建設表態。