因被捲入Metoo吃案風波，而退選台北市第三選區（中山、北松山）立委的民進黨前副祕書長林飛帆，今（22）日被資深媒體人黃揚明爆料，近期可望接任「財團法人台灣民主台灣民主基金會」副執行長一職，若比照現任副執行長薪資待遇聘任，他的月薪將高達11萬。

黃揚明今在臉書發文指出，台灣民主基金會現任董事長是立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍為當然董事，董事會中有10位董事為不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。

黃揚明指出，根據台灣民主基金會今年度預算書，其專任副執行長員額1人，全年薪資編列137萬元，平均11萬餘元；獎金22.2萬元，另有退撫、保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。

黃揚明提到，綠營內部訊息稱，林飛帆接任台灣民主基金會副執行長，是高層屬意人選，由於民主基金會長期支持國際民主、人權運動，林也有高度意願。在去年美國眾議員前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸將曾贊助台灣民主基金會的企業列入黑名單，當時林飛帆就曾以董事身份抨擊大陸無權懲戒、干涉民主基金會運作，民主基金會不會屈服，並呼籲各界聲援。